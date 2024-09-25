Сегодня Алесю Беляцкому исполняется 62 года 25.09.2024, 10:34

Это уже четвертый день рождения подряд, который Нобелевский лауреат встречает за решеткой.

Основателю и руководителю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому 25 сентября исполнился 62 года. Это уже четвертый день рождения подряд, который Алесь встречает за решеткой.

Напомним, что основатель и руководитель правозащитного центра «Весна» был задержан 14 июля 2021 года. Его обвинили в «контрабанде» и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», осудив на 10 лет колонии. Ни по одной из статей, которые были предъявлены судом, Алесь Беляцкий не признал вины.

В декабре 2022 года, уже находясь за решеткой, Алесь Беляцкий был удостоен Нобелевской премии мира. Награду получала его жена Наталья Пинчук.

В мае 2023 года руководитель «Весны» был этапирован в исправительную колонию № 9 в Горках, в которой заключенные, особенно по политическим статьям, подвергаются настоящим пыткам.

Коллектив Charter97.org присоединяется к поздравлениям с днем рождения и желает Алесю Беляцкому скорейшего выхода на свободу.

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