Глава МИД Польши провел лекцию истории для россиян в ООН 25.09.2024, 10:42

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Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

И рассказал, почему современная Россия ничем не отличается от нацистов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября, заявил, что Российская Федерация совершает геноцид, похищая детей на временно оккупированных украинских территориях. Он сравнил россиян с нацистами времен Второй мировой войны. Мероприятие транслировал сайт ООН.

The entire speech by FM @sikorskiradek during the 🇺🇳 Security Council in New York ⬇️ pic.twitter.com/SSXXeG9BOM — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) September 24, 2024

Сикорский опроверг заявления представителя РФ в ООН Василия Небензи, в том числе о том, что Россия не бомбит гражданские объекты в Украине.

Он рассказал о своей недавней поездке во Львов, где российская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли дети.

Также напомнил, что российский режим похищает украинских детей и вывозит к себе, чтобы сделать из них россиян. Сикорский заявил, что в России детям «промывают мозги», чтобы лишить воспоминаний и национальной идентичности.

«Чем то, что вы делаете с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что немецкие нацисты делали с вашими и нашими детьми?» – спросил Сикорский у Небензи, подчеркнув, что «похищение детей в других странах равнозначно геноциду, как недавно подтвердила Парламентская ассамблея Совета Европы».

«Это позор России, который не будет прощен или забыт», — заявил Сикорский.

Кроме того, он опроверг лживые заявления Небензи о том, что СССР якобы не сотрудничал с нацистами во время совместного вторжения в Польшу в 1939 году. И показал Небензе совместное фото советских солдат и нацистов.

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