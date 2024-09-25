ВСУ остановили наступление РФ на Покровском направлении 25.09.2024, 12:30

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Уничтожены подразделения, двигавшиеся на бронетехнике и легковых авто.

На Покровском направлении Силам обороны удалось отбить наступление россиян на двух участках фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным «Мучной», пишет «Фокус».

«Покровское направление: Новогродовка-Лисовка, враг применил броню и легковые машины, поперлись как на само село и в посадки, наши казаки их все уничтожили, очень много было техники, но мы справились. Сейчас работает вражеская арта и авиация, держимся», — проинформировал он.

Военный добавил, что также украинским защитникам удалось остановить продвижение россиян в районе Цукурино.

«Также удалось нам остановить наступление за железную дорогу севернее Цукурино. Немного пришло подмоги, поэтому уже немного легче. Тем временем враг вышел на окраины Цукурино с севера и востока, поселок до сих пор находится под арт обстрелом! Дополнительно враг обрабатывает авиацией заброшенную шахту юго-восточнее», — рассказал он.

«Мучной» также отметил, что украинские защитники сейчас вынуждены отступить за реку Волчья после того, как ВС РФ захватили Желанное Второе.

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