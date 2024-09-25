У белоруса конфисковали более шести миллионов рублей

У белоруса конфисковали более шести миллионов рублей1
- 25.09.2024, 12:45
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Он был оформлен как ИП.
Суд конфисковал 6,6 млн рублей (более 2 млн долларов) у ИП, который занимался незаконными сделками с криптовалютой.
По данным следствия, белорус с июля 2022 года по декабрь 2023 года нелегально занимался операциями, аналогичными деятельности операторов обмена криптовалют и операторов криптоплатформ, и при этом не был резидентом ПВТ, сообщает Верховный суд.
Для этого он арендовал офисное помещение в одном из торговых центров Бреста, а также привлекал наемных работников без заключения с ними трудовых или гражданско-правовых договоров. За полтора года житель Брестской области совершил 785 незаконных сделок с криптовалютами.
В суде мужчина рассказал, что основной вид его предпринимательской деятельности — это общепит.
В итоге ИП оштрафовали на 6 тыс. рублей с конфискацией 100% дохода, что составило 6,646 млн рублей. У него также планируют конфисковать средства совершения административного правонарушения и взыскать их стоимость на почти 12 тыс. рублей.