Под Москвой в лесу нашли мертвым командира Центра связи ВКС РФ

Под Москвой в лесу нашли мертвым командира Центра связи ВКС РФ1
- 25.09.2024, 14:34
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Рядом с телом обнаружили три пустые бутылки водки и пустые упаковки от таблеток.
В России покончил жизнь самоубийством командир 678-й Центра связи войск Воздушно-космической обороны МО РФ Юрий Аннеков.
Об этом сообщает близкий к российским спецслужбам телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники.
Труп начальника узла связи воинской части номер 43431 Анненкова обнаружили в конце прошлой недели в лесополосе в подмосковной Балашихе. Рядом с телом были найдены три пустые бутылки водки и пустые упаковки от таблеток. Дома родные нашли предсмертную записку, где командир жалуется на отчаяние и прощается.
Сообщается, что самоубийство произошло на почве конфликта с руководством части. «В последнее время Юрий был в глубокой депрессии и делился тем, что на службе невыносимые условия: отсутствие отдыха и неадекватное поведение командования», – сообщил телеграм-канал.
Отмечается, что Анненков прослужил около 20 лет и «был одним из тех, кто пытался противостоять хаосу и бардаку в ВКС, который проявился с началом войны с Украиной».