Умер советский актер Роман Мадянов
- 25.09.2024, 15:41
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Ему было 62 года.
Скончался советский и российский актер Роман Мадянов. Ему было 62 года, сообщил 25 сентября телеграм-канал Shot.
По данным издания, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.
За свою карьеру Роман Мадянов сыграл более чем в 200 фильмах. Широкой публике он известен благодаря ролям в киноленте «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты».