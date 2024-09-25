Сбежавшего от уголовных дел на войну в Украину экс-мэра Сочи задержали 25.09.2024, 16:24

И этапировали в Москву.

В самопровозглашенной «Луганской народной республике» (ЛНР) задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который уехал добровольцем на войну с Украиной после своей отставки четыре месяца назад. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в «ЛНР». По его словам, Копайгородского уже этапировали в Москву, в отношении него ведутся следственные действия.

По предварительным данным, экс-мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, пишет «Комсомольская правда». По данным провластных телеграм-каналов, Копайгородский был замешан в отмывании более 600 млн российский рублей на липовых госконтрактах вместе с замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергеем Симоненко, которого задержали ранее. Также фамилия экс-мэра фигурировала в деле его советника Романа Пищура, заподозренного в участии в ОПГ, которая вымогала деньги за места на городских кладбищах.

Дома у Копайгородского прошли обыски. У экс-чиновника нашли 12 земельных участков, роскошный коттедж, квартиру площадью 300 м², девять нежилых зданий и три иномарки: Land Rover, Mercedes-Benz, Hyundai Santa Fe. Почти всю недвижимость он оформил детей и жену Анастасию Гредину, которую вызвали на допрос в Следственный комитет. По подсчетам Mash, общая стоимость активов только во владении супруги и ее родителей составляет 724 млн рублей.

Также обыски прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и двух бывших чиновников мэрии, включая экс-заместителя главы города Олега Бурлева.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и неожиданно ушел в отставку в мае этого года «в связи с переходом на новое место работы». Однако никаких назначений с того времени не было. Информация о том, что он принимает участие в войне против Украины на офицерской должности, появилась около двух недель назад. СМИ писали, что бывший градоначальник мог сбежать на фронт из-за проблем с правоохранительными органами и уголовного дела.

Копайгородский имеет военное образование. В 2008 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации». В 2012 году Копайгородский получил юридическое образование, а еще через три года окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

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