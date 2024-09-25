закрыть
25 сентября 2024, среда, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сбежавшего от уголовных дел на войну в Украину экс-мэра Сочи задержали

  • 25.09.2024, 16:24
Сбежавшего от уголовных дел на войну в Украину экс-мэра Сочи задержали

И этапировали в Москву.

В самопровозглашенной «Луганской народной республике» (ЛНР) задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который уехал добровольцем на войну с Украиной после своей отставки четыре месяца назад. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в «ЛНР». По его словам, Копайгородского уже этапировали в Москву, в отношении него ведутся следственные действия.

По предварительным данным, экс-мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, пишет «Комсомольская правда». По данным провластных телеграм-каналов, Копайгородский был замешан в отмывании более 600 млн российский рублей на липовых госконтрактах вместе с замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергеем Симоненко, которого задержали ранее. Также фамилия экс-мэра фигурировала в деле его советника Романа Пищура, заподозренного в участии в ОПГ, которая вымогала деньги за места на городских кладбищах.

Дома у Копайгородского прошли обыски. У экс-чиновника нашли 12 земельных участков, роскошный коттедж, квартиру площадью 300 м², девять нежилых зданий и три иномарки: Land Rover, Mercedes-Benz, Hyundai Santa Fe. Почти всю недвижимость он оформил детей и жену Анастасию Гредину, которую вызвали на допрос в Следственный комитет. По подсчетам Mash, общая стоимость активов только во владении супруги и ее родителей составляет 724 млн рублей. 

Также обыски прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и двух бывших чиновников мэрии, включая экс-заместителя главы города Олега Бурлева.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и неожиданно ушел в отставку в мае этого года «в связи с переходом на новое место работы». Однако никаких назначений с того времени не было. Информация о том, что он принимает участие в войне против Украины на офицерской должности, появилась около двух недель назад. СМИ писали, что бывший градоначальник мог сбежать на фронт из-за проблем с правоохранительными органами и уголовного дела. 

Копайгородский имеет военное образование. В 2008 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации».  В 2012 году Копайгородский получил юридическое образование, а еще через три года окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов