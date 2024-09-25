Крупный банк Казахстана остановит платежи в Беларусь в долларах и евро 25.09.2024, 17:36

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Боится санкций.

С 1 октября казахстанский Банк ЦентрКредит (БЦК) остановит платежи в Беларусь и Россию в долларах и евро. Об этом пишет издание Frank Media.

В банке уточнили, что прекратят переводы с контрагентами в России и Беларуси во всех иностранных валютах, кроме российских и белорусских рублей, а также казахстанских тенге.

Ранее банк уже перестал принимать и отправлять платежи в фунтах стерлингах, швейцарских франках и японских иенах. Решение объяснили «санкционными ограничениями».

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