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Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен»

  • 25.09.2024, 18:03
Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен»

Турецкий и армянский лидеры встретились на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с подписью, сообщается на сайте турецкого лидера.

Эрдоган встретился с Пашиняном в Нью-Йорке, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, сообщает TGRT Haber.

Турецкий президент заявил, что Анкара поддерживает установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил, что достигнут «значительный прогресс» в нормализации отношений между Турцией и Арменией без каких-либо предварительных условий.

На сайте армянского премьера говорится, что Пашинян проинформировал Эрдогана «о текущей ситуации в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, готовности подписать соглашение об урегулировании отношений», а также рассказал об инициативе «Перекресток мира». Этот проект глава правительства представил на международном форуме «Шелковый путь» в Тбилиси в октябре прошлого года. Он предусматривает «развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи», пояснял Пашинян.

На встрече в Нью-Йорке лидеры также коснулись «уже предпринятых шагов и существующих договоренностей в рамках процесса нормализации отношений» между Ереваном и Анкарой и выразили готовность продолжить этот процесс без каких-либо условий и «придать новый импульс отношениям».

В мае Пашинян заявлял, что Армения должна добиться прекращения вражды с Турцией и Азербайджаном. В июне премьер Армении и президент Турции подтвердили готовность наладить отношения между странами без каких-либо условий. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян позднее заявил, что Ереван готов «полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы». По его словам, у стран есть договоренность о «постепенном урегулировании отношений» и открытии границ.

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