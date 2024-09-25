WSJ: Google выплатила $2,7 млрд для возвращения уволившегося IT-гения 1 25.09.2024, 21:19

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Ноам Шазир

Чем примечателен этот человек?

Google подписала чек на $2,7 млрд, чтобы вернуть Ноама Шазира, который в 2021 году уволился из компании и запустил собственный стартап Character.AI, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Они рассказали, что официально Google заплатила средства за лицензии на технологии Character.AI. Но сделка включала положение, что IT-гений возвращается в компанию. Сегодня 48-летний Шазир является вице-президентом Google, которая работает над созданием своей самой мощной технологии ИИ — Gemini. И в Google распространено мнение, что возвращение Шазира было основной причиной, по которой компания согласилась выплатить многомиллиардный лицензионный сбор, отмечает издание.

Один из собеседников WSJ сообщил, что в рамках сделки Шазир заработал сотни миллионов долларов на своей доле в Character.AI. Эта выплата необычно велика для основателя, который не продал свою компанию и не вывел ее на биржу, отмечает издание.

Шазир присоединился к Google в 2000 году. В 2017-м он в соавторстве с семью другими исследователями Google опубликовал статью «Внимание — это все, что вам нужно», которая стала основой для технологии генеративного ИИ. Вскоре вместе с коллегой из Google Даниэлем де Фрейтасом он создал чат-бот Meena. Тогда в записке «Meena съедает мир» Шазир предсказал, что чат-бот может заменить поисковую систему Google и принести триллионы долларов дохода, рассказали WSJ люди, знакомые с документом.

Руководство Google отказалось представить чат-бота публике. И в 2021 году Шазир и де Фрейтас ушли из компании, обвинив ее в бюрократической волоките при интеграции технологии в продукты для обычного пользователя. Они создали Character.AI, который через пару лет привлек $150 млн инвестиций и был оценен в $1 млрд.

На фоне конкуренции с OpenAI и Microsoft Шазир пытался привлечь больше средств для стартапа. И в конце концов договорился с Alphabet (материнская компания Google). Character.AI объявила о сделке в августе, отметив, что в бизнесе ИИ «ландшафт изменился». В результате сделки Шазир, де Фрейтас и около 30 сотрудников Character.AI перешли в Google.

«Ноам вернулся в Google, и это здорово», — заявил по этому поводу соучредитель Google Сергей Брин, сыгравший ключевую роль в сделке по возвращению Шазира. Миллиардер на пресс-конференции признал, что компания раньше была слишком робкой в развертывании приложений ИИ. Но теперь, пообещал он, Google будет разрабатывать и запускать технологии ИИ так быстро, как только может.

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