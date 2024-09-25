Цены на газ в Европе упали до отрицательных значений 25.09.2024, 21:40

Но есть нюанс.

Технический сбой в IT-системе привел к резкому падению цен на газ на голландском хабе TTF, опустив их ниже отметки -$10 000 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает агентство Montel.

В результате проблемы с IT-системой цены балансировки газа на TTF вечером во вторник, 25 сентября, упали до -€1175 за 1 МВт·ч, что эквивалентно -$13 500 за 1 тыс. куб. м.

«Что-то пошло не так в нашей IT-системе, и это привело к нарушению равновесия всей системы», — прокомментировал ситуацию представитель голландского сетевого оператора Gasunie. Он также отметил, что некоторые поставщики газа столкнулись с увеличением расходов и сейчас компания ищет пути для компенсации этих затрат.

На графиках на сайте биржи ICE аномальных изменений цен нет. По состоянию на 20:59 по Минску стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 6,37%, до €37,565 за 1 МВт·ч, или $489,15 за 1 тыс. куб. м с учетом курса на рынке форекс.

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