Павел Дуров назвал свою зарплату 4 25.09.2024, 21:50

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Павел Дуров

Основатель Telegram удивил парижских следователей.

Во время допроса в Париже Павел Дуров оценил свою годовую зарплату в один дирхам ОАЭ, пишет Le Monde. Это меньше одной белорусской зарплаты. И это якобы его заработок за год.

Хотя Павел Дуров почти ничего не платит себе, генеральный директор Telegram является миллиардером. Общее состояние Дурова оценивается в 9-15 миллиардов долларов.

Прокуратура Парижа, по данным Le Monde, сначала просила установить для Дурова залог в размере 20 миллионов евро, но в итоге снизила сумму до 5 миллионов.

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