закрыть
25 сентября 2024, среда, 23:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Павел Дуров назвал свою зарплату

4
  • 25.09.2024, 21:50
  • 6,932
Павел Дуров назвал свою зарплату
Павел Дуров

Основатель Telegram удивил парижских следователей.

Во время допроса в Париже Павел Дуров оценил свою годовую зарплату в один дирхам ОАЭ, пишет Le Monde. Это меньше одной белорусской зарплаты. И это якобы его заработок за год.

Хотя Павел Дуров почти ничего не платит себе, генеральный директор Telegram является миллиардером. Общее состояние Дурова оценивается в 9-15 миллиардов долларов.

Прокуратура Парижа, по данным Le Monde, сначала просила установить для Дурова залог в размере 20 миллионов евро, но в итоге снизила сумму до 5 миллионов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип