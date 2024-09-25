Павел Дуров назвал свою зарплату

Павел Дуров назвал свою зарплату4
- 25.09.2024, 21:50
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Основатель Telegram удивил парижских следователей.
Во время допроса в Париже Павел Дуров оценил свою годовую зарплату в один дирхам ОАЭ, пишет Le Monde. Это меньше одной белорусской зарплаты. И это якобы его заработок за год.
Хотя Павел Дуров почти ничего не платит себе, генеральный директор Telegram является миллиардером. Общее состояние Дурова оценивается в 9-15 миллиардов долларов.
Прокуратура Парижа, по данным Le Monde, сначала просила установить для Дурова залог в размере 20 миллионов евро, но в итоге снизила сумму до 5 миллионов.