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Как улучшить качество сигнала Wi-Fi роутера за одну минуту

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  • 26.09.2024, 9:59
  • 8,856
Как улучшить качество сигнала Wi-Fi роутера за одну минуту

Простая хитрость.

Эксперты говорят, что чаще всего слабый сигнал Wi-Fi связан с неправильным размещением роутера в доме или «соседством» с другими устройствами. Но порой бывают случаи, когда оборудование банально «устало» и требует перезагрузки для восстановления оптимальной работы, пишет УНИАН.

Многие ошибочно считают, что небольшая коробочка для раздачи интернета, в отличие от другой техники в доме, не требует какого-то особенного внимания и может работать в режиме нон-стоп. Однако периодическая перезагрузка все же необходима для его стабильной работы.

Для начала убедимся, что роутер установлен правильно

Wi-Fi роутер рекомендуется размещать как можно выше от пола, так как его сигнал распространяется дугообразно. Так, если техника будет находиться на полу, то часть сигнала просто уйдет в пол.

Держите роутер подальше от других электронных устройств. К ним также относятся и холодильники с микроволновками.

Идеальным местом для размещения роутера часто считается коридор. Так сигнал легко проникает в ближайшие комнаты, и обычно между роутером и мобильным устройством находится не более одной стены.

Иногда даже при правильном размещении роутера не удается усилить сигнал Wi-Fi сети. В таком случае стоит воспользоваться правилом «10 секунд». Оно заключается в том, чтобы выключить роутер из розетки, подождать 10 секунд для полной перезагрузки, а затем снова подключить его к сети. Этот совет часто дают интернет-провайдеры, когда пользователи сталкиваются с проблемами в работе своих роутеров.

Ваш роутер, как и любое другое электронное устройство, со временем накапливает ошибки в работе. Эти ошибки могут привести к снижению производительности, потере пакетов данных и снижению скорости интернета. Перезагрузка роутера устраняет такие ошибки и «сбрасывает» систему, возвращая устройство к нормальному рабочему состоянию. Это особенно актуально, если роутер работает непрерывно в течение долгого времени.

Как часто нужно перезагружать роутер, точного ответа нет. Нет ничего страшного, если вы будете делать это в целях профилактики, чтобы не допустить накопления большого числа ошибок. Но в целом, достаточно отправлять роутер на перезагрузку хотя бы раз в неделю.

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