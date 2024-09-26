Все закручивается весьма стремительно 1 Андрей Санников

26.09.2024, 11:38

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Грядущие перемены определят судьбу нескольких поколений.

Даже невооруженным взглядом без всяких аналитиков и толкователей заметно, как усиливается мировая турбулентность.

А уж в нашем регионе, где идет развязанная Россией война, все закручивается весьма стремительно.

Перемены неизбежны, причем в самое ближайшее время.

Более того, перемены эти определят геополитические контуры в Европе и в не-Европе минимум для нескольких грядущих поколений.

В какую сторону унесет Беларусь при этих потрясениях – вот для нас главный вопрос!

Сегодня в Беларуси

Гнойная опухоль диктатуры воспалилась и раздулась так, что мешает дышать всем без исключения.

Самые верные служки, конечно, еще изображают лояльность своему хозяину, но сами все заметнее готовятся к тому, что раздувшийся абсцесс вскорости лопнет.

И видят они для себя, как в том анекдоте, «два путя».

1 (нереальный) – попытаться сохранить все под началом кого-то из ближнего круга.

2 (предательский) – полностью подчинить Беларусь Кремлю, вплоть до кремлевского наместника.

На первом пути созданная система диктатуры не позволит просто заменить нынешнего диктатора другой фигурой. К тому же, продолжая маниакально зачищать оппозицию внутри Беларуси, Лукашенко насоздавал кучу бандитских спецслужб, каждая из которых способна устранить его, прежде чем заняться устранением и зачисткой друг друга.

Изъятие из этой системы Лукашенко скорее всего приведет к разборкам, наверняка кровавым, и вряд ли позволит одной из группировок взять верх.

Сценарий второго пути - переподчинения диктатуры кремлевским хозяевам, - предполагает опору Кремля на пророссийские силы внутри Беларуси, которые после использования обязательно зачистят.

Таким образом, оба этих «путя» не просто тупиковые, но и самоубийственные.

Хорошо бы, чтобы номенклатура, та ее часть, которая тайно устала от африканской диктатуры в Европе, сохранила трезвость мышления и пристойность, начала подготовку к нормализации всей ситуации в Беларуси.

Это реально и очень скоро будет востребовано.

Внешние факторы

Внешних факторов, влияющих на нашу ситуацию, два.

Доминирующий российский и вялотекущий западный.

Российский доминирует при Лукашенко и только благодаря Лукашенко. Сейчас, во время войны, этот фактор достиг своего пика и грозит ликвидацией самому Лукашенко.

У Запада наоборот сохраняется неиспользованный потенциал, который может не только удержать Беларусь от скатывания в трясину беззакония и русского влияния, но и помочь стать полностью независимой от Кремля.

У демократического Запада накоплен тридцатилетний опыт взаимодействия с диктатурой Лукашенко. К сожалению, этот опыт основывается на скрытом признании того, что Беларусь находится в сфере влияния России, с которой не стоит ссориться.

Такой подход к Беларуси через Россию в течение многих лет не давал никаких результатов кроме коррупционных, привел к нарастанию напряженности в регионе и в конечном итоге позволил России и Лукашенко развязать войну против Украины.

Война Кремля против Украины — это война в Европе, война против европейских ценностей.

Для того, чтобы ее остановить необходимо не только решительно помогать Украине, но и избавиться от диктатуры в Беларуси.

Для этого пора включить Беларусь в повестку дня не случайных экспертов из аналитических центров и фондов, которые поставляют не всегда адекватную информацию о ситуации в Беларуси, а лидеров демократических государств, способных адекватно оценить риски и скорректировать политику с учетом всех предыдущих ошибок.

Следует напомнить, что пристально изучавшие СССР советологи и кремленологи никак не ожидали начала распада тоталитарной империи да и многих других событий, которые за этим последовали.

Время круто поменялось 24 февраля 2022 года, когда началась широкомасштабная война против Украины.

Если обратиться к истории, к сожалению уже долгой истории диктатуры в Беларуси, политике демократических государств в отношении этой диктатуры и восприятию борющихся с ней белорусов, то обнаружится одна на первый взгляд странная, но на самом деле объяснимая закономерность: с подачи «экспертов» Запад всегда искал в Беларуси среди оппозиции наиболее слабые фигуры или конфигурации, либо же создавал их сам с участием совсем не оппозиционных деятелей, например либерально-демократической партии, или же выделяя коммунистов как главную силу оппозиции.

Со слабыми проще иметь дело, они готовы подчиняться чужим планам, даже самым бредовым, например сказкам о том, что демократия в Беларусь придет из России.

Настойчивость, с которой «эксперты» и «консультанты» продвигали наиболее слабые фигуры и центры, заставляет предположить, что в этом и была цель всей западной политики: делать все, чтобы не было ничего, а главное – чтобы не раздражать Россию.

Роль «лидерки»

Этим «экспертам» удалось найти самую удобную для себя фигуру из Беларуси, самую подходящую для любых их геополитических планов, для которых, подозреваю, в ближайшее время независимость Беларуси не является приоритетом.

Это очень опасно сегодня, поскольку война в Украине может закончится сделкой, при которой будут происходить геополитические размены.

Согласно логике упомянутых «экспертов», которую уже транслируют некоторые западные политики, при «большой сделке» в Европе с Россией для прекращения войны против Украины проще согласиться на Беларусь в сфере влияния Кремля, чем обсуждать статус оккупированных Россией территорий в ущерб Украине.

Такому развитию событий активно способствует группа Латушко-Тихановской, объявившая себя единственными во всем мире оппозиционерами из Беларуси.

Не надо обладать каким-то особым зрением, чтобы разглядеть, что вся эта группа настойчиво работает как внешний придаток режима. Их действия во многом способствуют тому, что ситуация в Беларуси сегодня просто ужасающая не только по сравнению со всеми периодами правления Лукашенко, но даже по сравнению с латиноамериканскими и африканскими диктатурами.

Риторика у этой группы может быть вполне себе оппозиционной, но, если приводить только факты, то можно увидеть, что результаты их деятельности полностью противоположны и риторике, и обещаниям.

Во-первых, самообъявленная «лидерка» – единственный за всю историю зарегистрированный кандидат на «президентских выборах», который покинул Беларусь в самом начале протестов, еще и с помощью лукашенковских спецслужб.

Во-вторых, вся собравшаяся вокруг «лидерки» группа на первом, самом важном этапе революции 2020 года, призывала не выходить на протесты.

В-третьих, на первом этапе нашей революции эта группа «лидерки» агитировала против введения санкций для освобождения политзаключенных и прекращения политических преследований. Парадоксально, но из-за этих действий никаких международных санкций против преступного режима в связи с бесчеловечными репрессиями нет по сей день.

В-четвертых, пятых, шестых, седьмых… только сослепу можно не замечать выдающегося вклада этой группы в создание просто невыносимой «губазиковской» атмосферы в Беларуси и крайне сложной ситуации для эмигрировавших белорусов в мире.

Группа «лидерки» создала эффективные ловушки для поставки информации о противниках режима напрямую этому самому режиму. План «Перамога», «Рабочы рух», «кадровый резерв», «черная книга Беларуси», Роман Протасевич, «выборы» в еще один самозваный орган «координационную раду» и многие другие проекты при поддержке «лидерки» предоставили карателям информацию о тысячах белорусских граждан, не отличающихся лояльностью к режиму Лукашенко. На основе этой информации в Беларуси до сих пор идут аресты.

Репрессии против белорусов по всему миру: проблемы с документами, отказы в убежище, депортации, дискриминация – все это прямая ответственность группы «лидерки». Они сами об этом все время заявляют и, более того, стремятся отсекать любые иные каналы обсуждения этих вопросов кроме себя любимых.

Отсутствие принципиальной позиции по санкциям для освобождения всех политзаключенных позволяло режиму продолжать безнаказанные репрессии, а Западу не торопиться с санкциями для освобождения репрессированных.

А история с мифическим паспортом? Он просто не мог появиться, и это было ясно всем, кто хоть немного знаком с международным правом. Но нет, вся эта афера упорно продвигалась мошенниками.

Давайте называть вещи своими именами: именно ложь про фальшивый «паспорт» вызвала ответную подлую реакцию режима Лукашенко, мгновенно осложнившую жизнь сотен тысяч белорусов за рубежом, не только в плане получения и продления паспорта гражданина Беларуси, но и в плане совершения крайне важных, а иногда и жизненно необходимых нотариальных действий.

Деятельность группы «лидерки» сегодня способствует бесчеловечным и издевательским экспериментам режима над политзаключенными, который вроде их освобождает (искренне рад за каждого, кто выходит из ада), но при этом усиливает преследование и аресты новых нелояльных.

Выход из гибридного тупика

В наше гибридное время вокруг Беларуси удалось создать гибридную ситуацию и гибридную оппозицию, во многом состоящую из делегированных в эту оппозицию видных деятелей режима.

Выход из этого мрака, который устроил бы большинство, надо искать на пересечении интересов этого самого большинства, т.е. народа Беларуси и тех провластных и оппозиционных групп, которые помогут выбраться из многолетней безнадеги всей стране, а не станут работать на продление диктата криминального меньшинства над большинством.

Существует три основные группы, которые будут влиять на ближайшее будущее Беларуси.

- Находящаяся в тюрьмах оппозиция, разнородная, но в лице наиболее ярких и последовательных лидеров пользующаяся поддержкой людей.

- Оппозиция в эмиграции, включая эмигрировавший бизнес, способная содействовать переменам и реформам, а также герои-добровольцы, сражающиеся за Украину.

- Нынешний официоз, включая спецслужбы и бизнес, за исключением явных преступников.

Будет на то добрая воля или же обстоятельства заставят, но взаимодействие этих трех групп является залогом ненасильственного выхода из затянувшегося 30-летнего кризиса на путь созидания и избавления от всеобщей ненависти.

Беларусь очень важна для Европы и для международного мира и безопасности. Ее позитивная влияние на геополитику окажется намного сильнее нынешнего негативного. Беларусь не менее важна для Европы, чем Украина, потому Кремль посредством Лукашенко всеми силами удерживает территорию Беларуси при себе. Кремлю эта территория нужна как плацдарм, причем не только для войны против Украины, но и для дестабилизации, а в перспективе и вероятной войны против наших соседей — Литвы, Латвии, Польши.

Если бы Запад в августе 2020 года, во время нашей революции, резко среагировал на насилие в центре Европы, поддержал бы демократические устремления белорусов, помог бы остановить зверства и расстрелы мирных демонстрантов, что подтолкнуло бы номенклатуру в сторону перемен, никакой войны с Украиной бы не было. Лишившись надежного плацдарма, Москва не осмелилась бы нападать на Киев.

Беларусь в 2020 году все еще была участником натовской программы «Партнерство ради мира», которая предполагает сотрудничество во имя мира на принципах демократии, а не насилия. Главы государств-членов на самите НАТО в 2021 году заявили, что «события в Беларуси влияют на стабильность в регионе», но дальше заявлений дело не пошло.

Нерешительность западных демократий в отношении диктатуры в Беларуси, угрожающей международной безопасности, невнятность политических оппозиционных лидеров, участников «президентских выборов» 2020 года, окончательно развязали руки режиму Лукашенко.

Сегодняшняя гуманитарная катастрофа в Беларуси может привести к еще более горячим конфликтам во всем регионе, о чем все чаще говорит Лукашенко, во всем следуя риторике Путина.

В самой Беларуси нарастающая напряженность из-за действий карателей может вызвать социальный взрыв, а может привести к государственному перевороту сверху.

Предотвратить кровопролитие, остановить преступления против человечности может присутствие на территории Беларуси международных миротворческих сил демократических государств, например под эгидой НАТО.

В ситуации взрывоопасной нестабильности, которая в ближайшее время может возникнуть на территории Беларуси под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, присутствие миротворцев, назовем их BYFOR, предотвратило бы дальнейший рост насилия и в Беларуси, и в регионе.

В Беларуси, кроме всего прочего, это позволило бы создать необходимые условия для проведения справедливых выборов с участием всех белорусских политических сил, включая и сегодняшних представителей власти.

Политикам демократических стран стоило бы обратить более пристальное внимание на Беларусь, признать важность нашей страны для поддержания международного мира и принять важные стратегические решения, не передоверяя их «экспертам» из фондов.

Беларуси суждено иное будущее, чем ее сегодняшнее колхозное настоящее.

Будущее свободного уважаемого государства.

У нас хватает мудрости и опыта, чтобы всем вместе встать на дорогу, ведущую к нормализации, а не обратно в преисподнюю.

Единственное, о чем надо помнить, что времени на принятие решений остается совсем немного.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

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