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Названы шесть лучших телефонов с большим экраном

  • 26.09.2024, 12:19
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Названы шесть лучших телефонов с большим экраном

В список попали устройства от Samsung, Apple, OnePlus, Google и Motorola.

Большинство современных телефонов оснащены большими экранами – на таких удобнее печатать сообщения, смотреть видео, скролить ленту новостей и играть. Их еще называют фаблетами – они представляют собой промежуточное звено между стандартным телефоном и планшетов.

Если вам нужен смартфон с функциональностью планшета, то в Tom's Guide составили свой список лучших телефонов с большим экраном диагональю от 6.7 дюйма.

Samsung Galaxy S24 Ultra – лучший в целом. За свои деньги он предлагает 120-герцовый AMOLED 2X-экран на 6.8 дюйма с 4K-разрешением и пиковой яркостью 1750 нит, продвинутые камеры, мощнейшую аппаратную начинку и внушительное время автономной работы. А наличие стилуса – приятное дополнение для поклонников погибшей Note-линейки.

iPhone 16 Pro Max – лучший Айфон. Главный флагман Apple теперь обладает дисплеем с диагональю 6,9 дюйма – и это не только самый большой iPhone в истории, но и самый большой классический смартфон в этом списке. Также он обладает лучшим временем автономной работы среди всех iPhone и поистине профессиональными возможностями фото- и видео.

OnePlus 12 – лучшее соотношение цены и качества. Покупатели флагмана получают 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 2K, а также одним из самых высоких показателей яркости нит для удобного просмотра на улице. Бонусом идут мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и быстрая проводная зарядка на 100 Вт.

Google Pixel 9 Pro – лучшие камеры. Многообещающая новинка поискового гиганта, занимает второе место в рейтинге камерофонов DxOMark. Модель с диагональю 6,8 дюйма сохраняет габариты «Пикселя», но теперь имеет более лаконичный дизайн с уменьшенными рамками. 

OnePlus Open – лучшая складная модель. Если вам нужно, чтобы ваш большой телефон был действительно большим, то этот OnePlus лучший выбор среди складных девайсов благодаря 7,8-дюймовому внутреннему экрану, а также мощным камерам, батарее и многозадачности. Он ничем не хуже аналогов от Samsung, но стоит дешевле. 

Moto G Stylus 5G (2024) – бюджетный вариант. Большой дисплей здесь удобен не только из-за диагонали, но и благодаря наличию встроенного стилуса. Снимает смартфон отлично, работает долго, при этом стоя заметно дешевле аналогичных по характеристикам устройств.

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