ВСУ разбили бронетанковую колонну и эвакуационную группу оккупантов
- 26.09.2024, 17:44
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Видеофакт.
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских захватчиков, а также инженерно-саперную группу, которая пыталась эвакуировать поврежденную бронетехнику.
Об этом рассказала служба по связям с общественностью подразделения в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео с кратким комментарием:
«Охотники 63-й бригады не прекращают свою охоту. Среди свежих трофеев: танки-сараи, «буханки» и даже эвакуаторы. Вся эта рухлядь замечается разведкой, попадает в ловушки дистанционного минирования и уничтожается дронами батальона беспилотных систем».