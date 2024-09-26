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ВСУ разбили бронетанковую колонну и эвакуационную группу оккупантов

  • 26.09.2024, 17:44
  • 2,936
ВСУ разбили бронетанковую колонну и эвакуационную группу оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских захватчиков, а также инженерно-саперную группу, которая пыталась эвакуировать поврежденную бронетехнику.

Об этом рассказала служба по связям с общественностью подразделения в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео с кратким комментарием:

«Охотники 63-й бригады не прекращают свою охоту. Среди свежих трофеев: танки-сараи, «буханки» и даже эвакуаторы. Вся эта рухлядь замечается разведкой, попадает в ловушки дистанционного минирования и уничтожается дронами батальона беспилотных систем».

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