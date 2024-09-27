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ВСУ разбили россиян вдребезги возле Песчаного

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  • 27.09.2024, 11:45
  • 8,196
ВСУ разбили россиян вдребезги возле Песчаного

Уничтожено и поражено 40 единиц военной техники оккупантов.

Возле Песчаного, на Купянском направлении, россияне пошли на штурм с полусотней единиц техники. Он отбит со значительными потерями врага. Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко сегодня в Telegram.

«Вчера, 26.09.2024, противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники», - сообщил Федоренко.

Как уточнил командир, в числе уничтоженных 14 единиц техники оккупантов: 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 «Урала», 1 «Буханка», 1 квадроцикл.

Поражено 26 единиц, в том числе: 10 танков, 10 БМП, 1 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 БРЭМ, 1 «Урал».

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