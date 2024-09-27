Белорусские добровольцы взяли в плен белоруса, воевавшего за россиян 6 27.09.2024, 11:46

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Теперь он призывает не воевать за оккупантов.

В Волчанске в Харьковской области Украины белорусские добровольцы из БДК и «Террора» взяли в плен белоруса, воевавшего за РФ. На днях они участвовали в освобождении агрегатного завода. Гражданин Беларуси вместе с россиянами пробыл там два дня и сдался. Об этом сообщается в Telegram-канале добровольцев.

47-летний мужчина говорит, что он уроженец Мостов. В белорусской армии был водителем пожарной машины в войсках противовоздушной обороны. В конце 1990-х — в начале 2000-х работал в Польше, а после поехал в Россию, занимался строительными работами. В Петербурге белорус видел «жизненные перспективы», надеялся получить российское гражданство. Но за пьяную драку с полицейскими ему грозила уголовная ответственность. В полиции предложили подписать контракт и отправиться на войну в Украину, и он согласился.

Когда появились бойцы ВСУ, российские военные не сопротивлялись. В плену их накормили, напоили, оказали медпомощь. Теперь гражданин Беларуси призывает земляков не идти воевать в российскую армию.

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