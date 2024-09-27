закрыть
27 сентября 2024, пятница, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские добровольцы взяли в плен белоруса, воевавшего за россиян

6
  • 27.09.2024, 11:46
  • 6,470
Белорусские добровольцы взяли в плен белоруса, воевавшего за россиян

Теперь он призывает не воевать за оккупантов.

В Волчанске в Харьковской области Украины белорусские добровольцы из БДК и «Террора» взяли в плен белоруса, воевавшего за РФ. На днях они участвовали в освобождении агрегатного завода. Гражданин Беларуси вместе с россиянами пробыл там два дня и сдался. Об этом сообщается в Telegram-канале добровольцев.

47-летний мужчина говорит, что он уроженец Мостов. В белорусской армии был водителем пожарной машины в войсках противовоздушной обороны. В конце 1990-х — в начале 2000-х работал в Польше, а после поехал в Россию, занимался строительными работами. В Петербурге белорус видел «жизненные перспективы», надеялся получить российское гражданство. Но за пьяную драку с полицейскими ему грозила уголовная ответственность. В полиции предложили подписать контракт и отправиться на войну в Украину, и он согласился.

Когда появились бойцы ВСУ, российские военные не сопротивлялись. В плену их накормили, напоили, оказали медпомощь. Теперь гражданин Беларуси призывает земляков не идти воевать в российскую армию.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников