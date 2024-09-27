BILD: Крупное наступление российских войск в Курской области обернулось провалом

BILD: Крупное наступление российских войск в Курской области обернулось провалом4
- 27.09.2024, 15:04
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ВСУ перебрасывают подразделения.
Согласно заявлению Путина, которое он сделал в середине августа, к 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области, сообщает BILD.
Впрочем, российское контрнаступление затянулось — только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево. В скором времени в Кремле заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории.
Однако и эта цель пока что кажется иллюзорной.
Украинские военные не готовы отступать без боя — командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения. Украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях.