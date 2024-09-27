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Пашинян заявил о готовности немедленно заключить мир с Азербайджаном

  • 27.09.2024, 18:28
Пашинян заявил о готовности немедленно заключить мир с Азербайджаном
Никол Пашинян

Стороны уже согласовали документ на 80%.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность немедленно подписать мирное соглашение с Азербайджаном, отметив, что стороны уже согласовали документ на 80%. «Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и достижим. Президент Азербайджана и я много раз заявляли, что как минимум 80% мирного соглашения согласовано», — заявил Пашинян на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул: чтобы не упустить историческую возможность и избежать тупиковой ситуации, Армения предлагает подписать те части соглашения, которые уже согласованы, а по остальным вопросам продолжить переговоры. «Мы готовы сделать это прямо сейчас», — добавил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что заключение мира на базе уже утвержденных положений значительно облегчит дальнейшее разрешение спорных вопросов. Среди таких положений он назвал установление дипломатических отношений между странами и создание совместной армяно-азербайджанской комиссии, которая будет контролировать выполнение мирного соглашения.

Пашинян также указал, что Конституция Армении не содержит территориальных претензий к Азербайджану, и Ереван готов предоставить письменные доказательства этому своим международным партнерам. Кроме того, армянский премьер подтвердил готовность армянской стороны открыть транспортные коммуникации для Азербайджана и Турции, гарантируя безопасность грузоперевозок, транспорта и людей на своей территории. При этом он опроверг слухи о том, что безопасность этих коммуникаций должны обеспечивать третьи стороны, заявив, что данное обязательство Армения возьмет на себя.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в сентябре 2020 года. По итогам боевых действий часть территории перешла под контроль Азербайджана, что было закреплено соглашением о прекращении огня в ноябре 2020 года. С декабря 2022 года Азербайджан блокировал Лачинский коридор, единственную транспортную артерию, связывающую Карабах с Арменией. Российская армия, которая должна была обеспечивать безопасность в этом регионе, в происходящее предпочла не вмешиваться.

В сентябре 2023 года азербайджанские силы возобновили военные действия, и вся территория Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку. Более 100 тысяч армян были вынуждены покинуть регион, а непризнанная республика НКР, существовавшая с 1991 года, самораспустилась 1 января 2024 года.

В 2022–2023 годах Армения неоднократно обращалась за поддержкой в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но организация, в которой ключевую роль играет Россия, ограничилась лишь выражением «обеспокоенности» и принесла Армении «соболезнования» по поводу обострения ситуации.

После этого премьер-министр Никол Пашинян выступил с резкой критикой ОДКБ, заявив, что Армения оказалась в «союзе-пузыре», который не обеспечил ей реальной защиты. Он также отметил, что две страны-члена ОДКБ оказали помощь Азербайджану в подготовке военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Начиная с зимы 2023 года, Армения прекратила участие в учениях ОДКБ, а затем отказалась от своей квоты на руководящие посты в организации. В феврале 2024 года страна заморозила свое участие в ОДКБ, подчеркнув угасание доверия к организации.

18 сентября Пашинян заявил, что ОДКБ представляет угрозу для безопасности Армении, и отметил, что Ереван вплотную приблизился к «точке невозврата» в своих отношениях с организацией, членом которой является с момента ее основания в 1992 году. Премьер-министр подчеркнул, что Армения намерена активизировать сотрудничество с Евросоюзом, а также с соседними Грузией и Турцией.

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