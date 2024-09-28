Россияне засуетились вокруг Крымского моста
- 28.09.2024, 8:08
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Срочно стягивают дополнительные системы ПВО.
Россия возобновила движение по Крымскому мосту, но боится нового мощного удара по нему, поэтому стягивает туда дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом в эфире канала FREEDOM заявил бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.
Он пояснил, что сейчас РФ активно использует Крымский мост для переброски оружия на оккупированные территории в сторону фронта.
«Сейчас общее количество грузов, которые перевозятся через мост в Крым, оценивается в 25%. Остальные перевозится через Приазовский перешеек, где строится и железная дорога, и так далее», — отметил Рыженко.
Зато Украине очень важно разрушить эту логистическую цепочку.
По его словам, противник чувствует, что ВСУ могут нанести мощный удар по мосту, поэтому враг активно перебрасывает к Керченскому мосту дополнительное количество сил ПВО.
Андрей Рыженко также заявил, что россияне построили защитные сооружения и на воде, чтобы помешать атакам морских дронов.
«Противник очень боится разрушения Керченского моста. И его страхи обоснованы», — подчеркнул Рыженко.