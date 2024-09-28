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Россияне засуетились вокруг Крымского моста

  • 28.09.2024, 8:08
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Россияне засуетились вокруг Крымского моста

Срочно стягивают дополнительные системы ПВО.

Россия возобновила движение по Крымскому мосту, но боится нового мощного удара по нему, поэтому стягивает туда дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом в эфире канала FREEDOM заявил бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.

Он пояснил, что сейчас РФ активно использует Крымский мост для переброски оружия на оккупированные территории в сторону фронта.

«Сейчас общее количество грузов, которые перевозятся через мост в Крым, оценивается в 25%. Остальные перевозится через Приазовский перешеек, где строится и железная дорога, и так далее», — отметил Рыженко.

Зато Украине очень важно разрушить эту логистическую цепочку.

По его словам, противник чувствует, что ВСУ могут нанести мощный удар по мосту, поэтому враг активно перебрасывает к Керченскому мосту дополнительное количество сил ПВО.

Андрей Рыженко также заявил, что россияне построили защитные сооружения и на воде, чтобы помешать атакам морских дронов.

«Противник очень боится разрушения Керченского моста. И его страхи обоснованы», — подчеркнул Рыженко.

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