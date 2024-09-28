Эксперты назвали пять забытых гаджетов и технологий, которые должны вернуться 28.09.2024, 10:36

На смартфонах появится кнопочная клавиатура?

Популярный портал XDA Developers опубликовал новый материал, в котором вспомнил о гаджетах и технологиях, давно ставшие «ретро», но возвращению которых были бы рады многие.

Открывает список музыкальный плеер iPod от Apple, опередивший свое время. Речь идет о классической модели с колесом прокрутки, перезапуск которой с емким твердотельным накопителем и «прокачанной» Siri в 2024 году наверняка бы порадовал многих меломанов.

То же самое можно сказать о Microsoft Zune.

Попытка составить конкуренцию iPod провалилась, но это был впечатляющий провал, считают в XDA. Гаджет с футуристичный дизайном и блестящей аппаратной основой, к сожалению, просуществовал три поколения и ушел в небытие.

Также эксперты расстроены уходом с рынка смартфонов под управлением операционной системы Windows Mobile. В эпоху искусственного интеллекта современная Windows Mobile могла бы стать полноценной альтернативой Android и, возможно, iOS.

Хоть с появлением стриминговых сервисов физические носители музыки (аудиокассеты и компакт-дискы) не исчезли полностью, но они пришли в упадок. Виниловые пластинки, при этом, наоборот вновь становятся популярными. Так что надежда на их возвращение еще есть.

И, наконец, последняя технология, возвращению которых были бы рады многие – это физические клавиатуры на смартфонах. В качестве примера приводится стильный и защищенный BlackBerry Key2 с его полноценной физической QWERTY-клавиатурой под дисплеем.

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