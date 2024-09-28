Верховного правителя Ирана срочно эвакуировали после ликвидации главаря «Хезболлы» 28.09.2024, 14:20

Али Хаменеи перевезли в «безопасное место».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перевезен в безопасное место. Причиной этого были заявления о ликвидации главаря «Хезболла» Хасана Насралла.

Об этом сообщает Reuters.

Два иранских чиновника сообщили изданию, что верховного лидера Ирана перевели в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.

По словам источников Reuters, Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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