Верховного правителя Ирана срочно эвакуировали после ликвидации главаря «Хезболлы»
- 28.09.2024, 14:20
Али Хаменеи перевезли в «безопасное место».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перевезен в безопасное место. Причиной этого были заявления о ликвидации главаря «Хезболла» Хасана Насралла.
Об этом сообщает Reuters.
Два иранских чиновника сообщили изданию, что верховного лидера Ирана перевели в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.
По словам источников Reuters, Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.