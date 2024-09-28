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Под Москвой партизаны ликвидировали полковника РФ

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  • 28.09.2024, 15:17
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Под Москвой партизаны ликвидировали полковника РФ

Он готовил операторов «Шахедов» и управлял профильным центром.

В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник ВС РФ Алексей Коломейцев. Он готовил операторов дронов и управлял профильным центром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники в украинской военной разведке, ликвидация Коломейцева стала результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР МО Украины.

Что известно о российском полковнике?

Коломейцев был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, в том числе операторов и обслуживающего персонала ударных дронов-камикадзе типа «Шахед».

«Движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределы, как мы и предупреждали раньше. Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления», - сообщил собеседник.

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