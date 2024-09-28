Федерация лыжных гонок РФ призвала разбомбить Лондон

Федерация лыжных гонок РФ призвала разбомбить Лондон30
- 28.09.2024, 19:38
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Настоящее лицо российского спорта.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила нанести удар бомбой по Лондону после того, как Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян.
Трехкратная олимпийская чемпионка высказала свое мнение в комментарии российскому порталу NEWS.
«Я скажу, наверное, вещи, которые вообще говорить нельзя. Мне кажется, если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками.
Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. С заточкой за спиной они стоят всегда. Я люблю, когда наша страна сильная и, наверное, наша сила раздражает весь мир», – сказала Вяльбе, а также добавила, что не верит в снятие санкций сразу после окончания войны.