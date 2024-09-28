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Главком ВСУ Сырский посетил бригады на передовой

  • 28.09.2024, 21:43
Главком ВСУ Сырский посетил бригады на передовой

В районе Угледара, Курахово и Покровска.

Главком ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады на наиболее горячих участках восточного фронта – угледарском, кураховском и покровском направлениях. Об этом 28 сентября проинформировал Генштаб ВСУ.

Сырский рассказал в Facebook, что посетил в частности расположение 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

«Солдаты, сержанты и офицеры бригады эффективно сдерживают российского агрессора в направлении главного удара врага. Каждый день в полосе своей ответственности наши защитники наносят агрессору ощутимые потери», – написал главком ВСУ.

По его словам, только на текущей неделе воины бригады Довбуша обезвредили более 500 оккупантов, уничтожили два танка, 12 единиц бронетехники, 370 БПЛА и еще десяток другой техники противника.

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