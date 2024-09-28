Главком ВСУ Сырский посетил бригады на передовой
- 28.09.2024, 21:43
В районе Угледара, Курахово и Покровска.
Главком ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады на наиболее горячих участках восточного фронта – угледарском, кураховском и покровском направлениях. Об этом 28 сентября проинформировал Генштаб ВСУ.
Сырский рассказал в Facebook, что посетил в частности расположение 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.
«Солдаты, сержанты и офицеры бригады эффективно сдерживают российского агрессора в направлении главного удара врага. Каждый день в полосе своей ответственности наши защитники наносят агрессору ощутимые потери», – написал главком ВСУ.
По его словам, только на текущей неделе воины бригады Довбуша обезвредили более 500 оккупантов, уничтожили два танка, 12 единиц бронетехники, 370 БПЛА и еще десяток другой техники противника.