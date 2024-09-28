На складе в Тверской области, атакованном ВСУ, были боеприпасы, привезенные из Беларуси

На складе в Тверской области, атакованном ВСУ, были боеприпасы, привезенные из Беларуси2
- 28.09.2024, 21:48
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Уничтожена крупная партия.
Перед самим уничтожением, россияне завезли на 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области большое количество боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).
По данным белорусского информационного проекта «Сообщество железнодорожников Беларуси», который сослался на данные о железнодорожных перевозках, на арсенал боеприпасы прибыли из 1562-й отдельной зенитной ремонтно-технической базы, которая находится возле города Осиповичи в Беларуси, по железной дороге.
Общий объем груза составил 94 полувагона с ракетным вооружением для ЗРК в упаковочных контейнерах, а также 5 вагонов с охраной.
Проект указал, что примерное время отправки групп вагонов - конец июля или начало августа. По своему классу груз определялся как взрывчатые материалы - опасные грузы класса 1. Загрузка одного полувагона составляла от 20 до 30 тонн.
В проекте отметили, что это была самая большая партия боеприпасов из Беларуси, которую отвезли в этом году на 23-й арсенал ГРАУ. Для сравнения в проекте указали, что предыдущие партии не превышали 12 полувагонов.