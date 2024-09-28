На складе в Тверской области, атакованном ВСУ, были боеприпасы, привезенные из Беларуси 2 28.09.2024, 21:48

1,744

Уничтожена крупная партия.

Перед самим уничтожением, россияне завезли на 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области большое количество боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

По данным белорусского информационного проекта «Сообщество железнодорожников Беларуси», который сослался на данные о железнодорожных перевозках, на арсенал боеприпасы прибыли из 1562-й отдельной зенитной ремонтно-технической базы, которая находится возле города Осиповичи в Беларуси, по железной дороге.

Общий объем груза составил 94 полувагона с ракетным вооружением для ЗРК в упаковочных контейнерах, а также 5 вагонов с охраной.

Проект указал, что примерное время отправки групп вагонов - конец июля или начало августа. По своему классу груз определялся как взрывчатые материалы - опасные грузы класса 1. Загрузка одного полувагона составляла от 20 до 30 тонн.

В проекте отметили, что это была самая большая партия боеприпасов из Беларуси, которую отвезли в этом году на 23-й арсенал ГРАУ. Для сравнения в проекте указали, что предыдущие партии не превышали 12 полувагонов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com