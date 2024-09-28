Банкротится крупная фирма на автомобильном рынке 28.09.2024, 22:45

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Стали известны новые подробности.

В деле по банкротству компании «Оптшинторг» — крупного игрока на рынке шин и других изделий для автомобилей — появились новые подробности. Так, 17 сентября Экономический суд города Минска запустил конкурсное производство по этой фирме. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности (банкротства). Ее проводят для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в определенной очередности, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации (оздоровления). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Напомним, фирма «Оптшинторг», которая сама подала на банкротство, была зарегистрирована в 1996 году. Это компания Ильдара Хусаинова и Александра Лухверчика. Среди учредителей также значится паевое товарищество «Лаинкоста». Компания была крупным участником рынка шин, колесных дисков и аккумуляторов, занималась импортом соответствующей продукции, а также продажей оптом и в розницу.

До 16 сентября для «Оптшинторга» действовал защитный период — это время, когда временный управляющий оценивал, есть ли у компании возможности улучшить свое финансовое положение и рассчитаться по долгам.

На заседании 17 сентября прозвучало, что у фирмы есть долги на сумму более 2 млн 227,1 тыс. рублей. При этом у нее нет активов, которых хватило бы на то, чтобы рассчитаться с кредиторами. В этой ситуации Экономический суд Минска запустил конкурсное производство. Следующее заседание назначили на 19 декабря.

Если в 2021 году в «Оптшинторге» трудились 23 работника, то в 2023-м — только два. Сейчас за компанией числится только один розничный торговый объект. Остальные, как и оптовые, были исключены из торгового реестра.

В марте этого года торговый сайт компании перешел другой фирме — «Шинному дому», который, вероятно, связан с «Оптшинторгом».

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