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Войска РФ из артиллерии ликвидировали своих солдат, которые сдавались в плен ВСУ

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  • 29.09.2024, 8:09
  • 6,308
Войска РФ из артиллерии ликвидировали своих солдат, которые сдавались в плен ВСУ

Они вышли с поднятыми руками и пошли за украинским дроном под Курахово.

Российские оккупанты на Кураховском направлении расстреляли своих солдат, которые сдавались в плен к ВСУ. Об этом рассказали бойцы 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Во время очередного штурма на Кураховском направлении нашей бригаде, а также соседям по флангам удалось остановить колонну техники. Позже в тот же день группа оккупантов таки смогла высадиться в посадку нашей зоны ответственности. Напрасно. Почувствовали на себе ярость безумных сбросов беспилотных бомбардировщиков», — говорится в сообщении.

Далее бойцы ВСУ провели «переговоры» с россиянами, и те решили сдаться в плен. Они вышли с поднятыми руками и пошли за украинским дроном. По дороге их накрыли артиллерийским огнем свои же.

«Как только пилоты начали выход с оккупантами — российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких — в добрые руки нашей бригады дошли не все», — рассказали бойцы.

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