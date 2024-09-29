закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива, когда Нетаньяху возвращался в Израиль

  • 29.09.2024, 9:10
Хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива, когда Нетаньяху возвращался в Израиль
Фото: Israel Police

ПВО сбила ее за пределами границ страны.

В субботу вечером хуситы запустили ракету класса «земля-земля» по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся в страну.

Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, сообщает The Times of Israel.

По его словам, запуск ракеты был приурочен непосредственно к высадке Нетаньяху в Израиле.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ракета, выпущенная как минимум через полчаса после приземления самолета Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, была сбита средствами ПВО «за пределами границ страны».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников