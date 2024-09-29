Хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива, когда Нетаньяху возвращался в Израиль
- 29.09.2024, 9:10
ПВО сбила ее за пределами границ страны.
В субботу вечером хуситы запустили ракету класса «земля-земля» по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся в страну.
Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, сообщает The Times of Israel.
По его словам, запуск ракеты был приурочен непосредственно к высадке Нетаньяху в Израиле.
В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ракета, выпущенная как минимум через полчаса после приземления самолета Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, была сбита средствами ПВО «за пределами границ страны».