Хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива, когда Нетаньяху возвращался в Израиль 29.09.2024, 9:10

Фото: Israel Police

ПВО сбила ее за пределами границ страны.

В субботу вечером хуситы запустили ракету класса «земля-земля» по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся в страну.

Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, сообщает The Times of Israel.

По его словам, запуск ракеты был приурочен непосредственно к высадке Нетаньяху в Израиле.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ракета, выпущенная как минимум через полчаса после приземления самолета Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, была сбита средствами ПВО «за пределами границ страны».

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