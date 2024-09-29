Фильм о революции 2020 года в Беларуси получил награду в Польше 29.09.2024, 13:51

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Фото: onliner

Лента была отмечена на престижном фестивале в Гдыне в номинации «Лучший дебют».

Фильм белорусско-польской режиссерки Мары Тамкович «Пад шэрым небам» получил приз за лучший дебют на фестивале игровых фильмов в Польше, сообщает «Зеркало».

Лента была отмечена на 49-м фестивале польских игровых фильмов в Гдыне в номинации «Лучший дебют».

Как отметила Мара Тамкович перед премьерой в Гдыне, ее фильм — это правда, вера и надежда. «Я чакаю той прэм’еры стужкі, на якую магла бы прыйсці Кацярына Андрэева», — сказала она. История политзаключенной журналистки «Белсат» и ее мужа Игоря Ильяша вошла в основу этого фильма.

Лента рассказывает о событиях 2020 года в Беларуси. Это первый художественный (игровой) фильм о произошедшем четыре года назад, снятый белорусами.

Напомним, полнометражная лента выросла из документальной «В живом эфире», которая рассказывает о задержании журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой во время стрима с «Площади Перемен» в 2020 году.

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