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На территории Вильнюсского аэропорта приземлился «летающий объект» из Беларуси

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  • 29.09.2024, 19:58
  • 4,594
На территории Вильнюсского аэропорта приземлился «летающий объект» из Беларуси

Это первый подобный инцидент.

На территории аэропорта в Вильнюсе в субботу, 28 сентября, около 23:45 упал небольшой воздушный шар с грузом. Внутри коробки, обтянутой черной лентой, были пачки сигарет «Минск», сообщает LRT.

Это первый подобный инцидент в вильнюсском аэропорту, однако он не повлиял на расписание полетов.

По информации члена Сейма Литвы Дайнюса Гайжаускаса, уже год как из Беларуси в Литву активно передают контрабанду с помощью воздушных шаров. Один такой шар может перенести до 20 кг груза — это около 1000 пачек сигарет.

По словам Гайжаускаса, только на этой неделе на территорию Литвы залетели около 150 метеорологических шаров.

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