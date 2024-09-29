На территории Вильнюсского аэропорта приземлился «летающий объект» из Беларуси

На территории Вильнюсского аэропорта приземлился «летающий объект» из Беларуси2
- 29.09.2024, 19:58
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Это первый подобный инцидент.
На территории аэропорта в Вильнюсе в субботу, 28 сентября, около 23:45 упал небольшой воздушный шар с грузом. Внутри коробки, обтянутой черной лентой, были пачки сигарет «Минск», сообщает LRT.
Это первый подобный инцидент в вильнюсском аэропорту, однако он не повлиял на расписание полетов.
По информации члена Сейма Литвы Дайнюса Гайжаускаса, уже год как из Беларуси в Литву активно передают контрабанду с помощью воздушных шаров. Один такой шар может перенести до 20 кг груза — это около 1000 пачек сигарет.
По словам Гайжаускаса, только на этой неделе на территорию Литвы залетели около 150 метеорологических шаров.