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NASA доказало существование третьего энергетического поля Земли

  • 3.09.2024, 1:01
NASA доказало существование третьего энергетического поля Земли

Это поле направляет заряженные частицы в космос над полюсами планеты.

Ученые NASA обнаружили третье глобальное энергетическое поле вокруг Земли. Это поле, известное как амбиполярное электрическое поле, направляет заряженные частицы в космос над полюсами планеты. Об этом сообщает NASA.

Ранее были известны два главных энергетических поля Земли: гравитационное, создаваемое массой планеты, и электромагнитное, возникающее из-за движения металлов в ядре. В течение десятилетий ученые предполагали существование третьего поля, но только недавно это было подтверждено новым исследованием NASA.

С 1960-х годов пролетавшие над полюсами Земли космические аппараты обнаруживали больше частиц, чем ожидалось, выходивших из атмосферы в космос. Этот «полярный ветер» состоял из частиц, двигавшихся со сверхзвуковой скоростью, но остававшихся холодными, что противоречило ожиданиям. Ученые предположили, что это могло быть связано с электрическим амбиполярным полем.

Это поле начинается на высоте около 250 км над полюсами. На этой высоте электроны легче покидают атомы водорода и кислорода, оставляя положительно заряженные ионы. Ионы, будучи более тяжелыми, должны падать вниз под действием гравитации, тогда как электроны вырывались в космос. Однако через противоположные заряды ионы и электроны притягиваются друг к другу, что ведет к повышению плотности атмосферы на больших высотах.

Однако это поле очень слабое, и его сложно обнаружить. Для подтверждения этой гипотезы NASA провела миссию Endurance, стартовавшую 11 мая 2022 года по архипелагу Шпицберген. Во время 19-минутного полета приборы зафиксировали изменение электрического потенциала на высотах от 250 до 768 км, обнаружив изменение на 0,55 вольта.

Хотя это небольшое значение, оно создает силу, в десять раз превышающую силу гравитации, помогая частицам достигать сверхзвуковых скоростей и вырываться в космос.

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