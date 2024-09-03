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В Индии разбился истребитель МиГ-29

  • 3.09.2024, 3:06
В Индии разбился истребитель МиГ-29

Пилот успел катапультироваться.

В штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности потерпел крушение истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил (ВВС) страны, говорится в сообщении индийских ВВС в Х.

«Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что пилот выжил. По факту произошедшего проводится расследование.

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