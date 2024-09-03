Украинские БПЛА атаковали Брянскую и Калужскую области РФ 3.09.2024, 8:57

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Россияне отчитались о «сбитых дронах».

В ночь на 3 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. По его данным, еще один БПЛА сбит над Калужской областью.

Калужский губернатор Владислав Шапша написал в Телеграм, что на месте работает оперативная группа.

Мощной атаке Брянская область подверглась 1 сентября, в тот день над регионом сбили 34 беспилотника. В Калужской области в тот же день БПЛА повредил вышку связи. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.

Тогда регионы России атаковали около 160 БПЛА.

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