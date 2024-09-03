В российское Приморье завезут учителей из КНДР 3.09.2024, 10:31

1,426

В школах РФ теперь учат корейский язык.

Северокорейские учителя, владеющие русским языком, приедут в Приморский край РФ, чтобы преподавать местным школьникам корейский язык. По данным пресс-службы приморского правительства, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой в КНДР, пишет The Moscow Times.

Стороны также обсудили обмен школьниками для языковой практики, развитие сотрудничества в сфере среднего профессионального образования и расширение культурных и спортивных связей.

Кроме того, приморская делегация выразила благодарность корейской стороне за успешную организацию поездки российских школьников в международный детский лагерь «Сондовон», где в смене приняли участие более 200 детей из России, включая 160 детей из Приморья.

В ответ корейских школьников пригласили провести летние каникулы 2025 года в лагере «Юнга».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com