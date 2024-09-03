В российское Приморье завезут учителей из КНДР
- 3.09.2024, 10:31
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В школах РФ теперь учат корейский язык.
Северокорейские учителя, владеющие русским языком, приедут в Приморский край РФ, чтобы преподавать местным школьникам корейский язык. По данным пресс-службы приморского правительства, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой в КНДР, пишет The Moscow Times.
Стороны также обсудили обмен школьниками для языковой практики, развитие сотрудничества в сфере среднего профессионального образования и расширение культурных и спортивных связей.
Кроме того, приморская делегация выразила благодарность корейской стороне за успешную организацию поездки российских школьников в международный детский лагерь «Сондовон», где в смене приняли участие более 200 детей из России, включая 160 детей из Приморья.
В ответ корейских школьников пригласили провести летние каникулы 2025 года в лагере «Юнга».