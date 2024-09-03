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В российское Приморье завезут учителей из КНДР

  • 3.09.2024, 10:31
  • 1,426
В российское Приморье завезут учителей из КНДР

В школах РФ теперь учат корейский язык.

Северокорейские учителя, владеющие русским языком, приедут в Приморский край РФ, чтобы преподавать местным школьникам корейский язык. По данным пресс-службы приморского правительства, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой в КНДР, пишет The Moscow Times.

Стороны также обсудили обмен школьниками для языковой практики, развитие сотрудничества в сфере среднего профессионального образования и расширение культурных и спортивных связей. 

Кроме того, приморская делегация выразила благодарность корейской стороне за успешную организацию поездки российских школьников в международный детский лагерь «Сондовон», где в смене приняли участие более 200 детей из России, включая 160 детей из Приморья.

В ответ корейских школьников пригласили провести летние каникулы 2025 года в лагере «Юнга».

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