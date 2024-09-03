Российский вертолет МИ-8 пропал во время полета в Бурятии 2 3.09.2024, 12:06

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иллюстративное фото

На борту было четыре человека.

На границе Бурятии и Иркутской области РФ время полета пропал вертолет МИ-8.

«3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолётом МИ-8, следовавшим по маршруту «Иркутск – Орлик», — сообщили в СК России.

На борту воздушного судна предположительно находились четыре человека. О состоянии их здоровья неизвестно. Местонахождение вертолета установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия.

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