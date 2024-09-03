В Курской области российские военные расстреляли кадыровцев
- 3.09.2024, 12:14
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Их приняли за украинских диверсантов.
Бойцы российской территориальной обороны в Курской области расстреляли автомобиль со связистами «кадыровцев» из «Ахмата», приняв их за украинских диверсантов, сообщает «Диалог».
Двое российских оккупантов получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил один из российских военных, рассказав о полном бардаке и неразберихе в отрядах Курской теробороны.
Выяснилось, что никакой грамотной военной структуры в области не создано. Случайным людям раздали оружие, что оборачивается большим количеством проблем для самих россиян. Российские отряды не имеют четких задач и нормального командования, что приводит к постоянным инцидентам со стрельбой по своим же военным и гражданским.