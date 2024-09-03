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В Курской области российские военные расстреляли кадыровцев

  • 3.09.2024, 12:14
  • 8,928
В Курской области российские военные расстреляли кадыровцев
иллюстративное фото

Их приняли за украинских диверсантов.

Бойцы российской территориальной обороны в Курской области расстреляли автомобиль со связистами «кадыровцев» из «Ахмата», приняв их за украинских диверсантов, сообщает «Диалог».

Двое российских оккупантов получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил один из российских военных, рассказав о полном бардаке и неразберихе в отрядах Курской теробороны.

Выяснилось, что никакой грамотной военной структуры в области не создано. Случайным людям раздали оружие, что оборачивается большим количеством проблем для самих россиян. Российские отряды не имеют четких задач и нормального командования, что приводит к постоянным инцидентам со стрельбой по своим же военным и гражданским.

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