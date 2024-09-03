ВСУ разбили колонну оккупантов артиллерией и дронами
- 3.09.2024, 13:06
Штурм россиян обернулся для них поражением.
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ разбили штурмовую группу российских оккупантов в Донецкой области. Бронетехника и пехота россиян пытались прорвать оборону на Кураховском направлении.
Кадры боя обнародовала пресс-служба бригады.
Россиян сразу встретила украинская артиллерия и операторы ударных дронов шквальным огнем.
Россияне начали разворачивать технику и убегать с поля боя. По словам десантников ВСУ, дерзкий штурм закончился гибелью части оккупантов и бегством уцелевших.