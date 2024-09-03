ВСУ разбили колонну оккупантов артиллерией и дронами 3.09.2024, 13:06

Штурм россиян обернулся для них поражением.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ разбили штурмовую группу российских оккупантов в Донецкой области. Бронетехника и пехота россиян пытались прорвать оборону на Кураховском направлении.

Кадры боя обнародовала пресс-служба бригады.

Россиян сразу встретила украинская артиллерия и операторы ударных дронов шквальным огнем.

Россияне начали разворачивать технику и убегать с поля боя. По словам десантников ВСУ, дерзкий штурм закончился гибелью части оккупантов и бегством уцелевших.

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