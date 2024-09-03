закрыть
3 сентября 2024, вторник, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неизвестные напали на топ-коллаборанта из Мариуполя

2
  • 3.09.2024, 13:38
  • 3,370
Неизвестные напали на топ-коллаборанта из Мариуполя

Он в больнице.

Председатель пророссийского городского «совета депутатов» в оккупированном Мариуполе Олег Носенко стал жертвой нападения неизвестных. В результате инцидента Носенко попал в больницу с тяжелой травмой.

«В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого «председателя Мариупольского совета» Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации», — написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин