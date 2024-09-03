Неизвестные напали на топ-коллаборанта из Мариуполя 2 3.09.2024, 13:38

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Он в больнице.

Председатель пророссийского городского «совета депутатов» в оккупированном Мариуполе Олег Носенко стал жертвой нападения неизвестных. В результате инцидента Носенко попал в больницу с тяжелой травмой.

«В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого «председателя Мариупольского совета» Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации», — написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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