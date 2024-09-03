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В Беларуси обанкротили крупную страховую компанию

  • 3.09.2024, 13:44
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В Беларуси обанкротили крупную страховую компанию

Ранее Минфин лишил ее лицензии.

Некогда крупнейшего частного страховщика в Беларуси — компанию B&B Insurance Co, на которого власти начали давить десять лет назад, довели до банкротства. Ранее Минфин лишил его лицензии и добился ликвидации, а гендиректора осудили.

Как пишет «Зеркало», компания задолжала 7,2 млн рублей: 2,3 млн — перед кредиторами, остальная сумма — клиентам. В то время как ее активы составляют 5,7 млн, из них почти 4,5 млн рублей — это имущество, 1,2 — долги других компаний перед B&B Insurance и 8,7 тыс. — деньги на счетах.

Экономический суд Минска в апреле открыл дело о банкротстве: с таким иском обратилась сама фирма, потому что не смогла распродать на аукционах свое имущество. 10 июля этого года признал банкротом с ликвидацией.

Вероятно, продать имущество компания не смогла из-за ограничений правительства. Для подобных сделок компаний, где более 25% принадлежат юрлицам из «недружественных» стран, требуется разрешение Совмина (а также уплата налога в бюджет в размере 25% от вырученной суммы).

На момент, когда шел суд, компанией владели Мозырский НПЗ (35% уставного фонда), резидент Великобритании Trans Euro Consulting & Finance Ltd (34,5%), а также торговый дом «Белфут» (30,5%).

Как развивалась история ликвидации B&B Insurance

В конце 2010 года компания подписала соглашение о продаже 80% своей доли компании французской группе компаний AXA. Но сделка не была завершена из-за экономических кризисов в обеих странах, сообщал TUT.BY.

В 2012 году компания увеличила капитал и зафиксировала рост прибыли. Однако в 2014 году Министерство финансовприостановило ее лицензию, как сообщалось, из-за нарушений в формировании страховых резервов за счет собственных средств на специальных счетах в банках. Ее временно вернули в июле 2014 года.

1 декабря 2017 года Минфин снова принял решение о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой деятельности компании с 11 декабря 2017 по 10 апреля 2018 года. В апреле 2018 года Минфин прекратил действие лицензии компании. После этого Экономический суд Минска открыл ликвидационное производство B&B Insurance Co.

Тогда же в 2018 году против гендиректора и совладельца Бориса Медника (он был одним из учредителей Trans Euro Consulting & Finance Ltd) возбудили уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности. В 2019-м ему дали 2 года домашней «химии» и взыскали 113 тыс. рублей.

Незаконной предпринимательской деятельностью силовики посчитали то, что, по данным следствия, топ-менеджер заключал допсоглашения между компанией и страхователями, когда знал о приостановке страховой лицензии.

Сам Борис Медник свою вину не признал. Он сообщал, что у него «не было умысла нарушать закон», а «новых договоров, как и предписывает закон, не заключал». По поводу заключения допсоглашений бизнесмен получил соответствующие консультации от своих юристов и «добросовестно полагал, что дополнение условий договоров не является нарушением, ведь объектом страхования были имущественные интересы (гражданская ответственность перевозчика за утрату груза, убытки в случае перерыва в работе организации и др.), а не конкретно имущество».

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