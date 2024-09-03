В Мариуполе переполох после удара БПЛА по российскому полигону 3.09.2024, 14:07

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Трое оккупантов доставлены в больницу.

Украинский беспилотник нанес точный удар по тренировочному полигону российских захватчиков, который располагается в захваченном Бабах-Тараме (Мангушский район Донецкой области).

В результате как минимум трое военных РФ получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу, пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Украинский чиновник добавил, что хваленая российская система ПВО во время дронового удара по тренировочному центру не сработала.

Также Андрющенко сообщает, что российские оккупанты в Мариупольском и Мангушском районах в разы усилили меры для поиска корректировщиков.

«Общие патрули российских полицаев и военных до ночи искали. Не нашли», — пишет он.

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