В Мариуполе переполох после удара БПЛА по российскому полигону
- 3.09.2024, 14:07
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Трое оккупантов доставлены в больницу.
Украинский беспилотник нанес точный удар по тренировочному полигону российских захватчиков, который располагается в захваченном Бабах-Тараме (Мангушский район Донецкой области).
В результате как минимум трое военных РФ получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу, пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Украинский чиновник добавил, что хваленая российская система ПВО во время дронового удара по тренировочному центру не сработала.
Также Андрющенко сообщает, что российские оккупанты в Мариупольском и Мангушском районах в разы усилили меры для поиска корректировщиков.
«Общие патрули российских полицаев и военных до ночи искали. Не нашли», — пишет он.