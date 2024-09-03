Минздрав: В Беларуси идет рост заболеваний COVID-19 4 3.09.2024, 14:58

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Якобы из-за сезонности.

В Беларусь приходит сезонность многих респираторных вирусных заболеваний, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, народный врач Беларуси Игорь Карпов.

Он рассказал, что в первую очередь речь идет об аденовирусе, респираторно-синцитиальном вирусе, риновирусе, а также COVID-19.

«Меняются климатические и социальные условия: дети идут в школу, студенты в аудитории, у многих заканчивается отпуск. И поэтому мы снова и снова вспоминаем о проблеме острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», — заявил доктор Карпов.

По его словам, подъем этих заболеваний ожидаются осенью. Что касается коронавируса, то его нельзя недооценивать, несмотря на то, что он получил несколько иную форму, уточнил специалист.

«Теперь он стал немножко другим что ли. У всех на слуху слово «омикрон», его разные мутации. Как мы помним, много разных названий было, которые неожиданно появлялись и немного отпугивали», — пояснил главный внештатный инфекционист.

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