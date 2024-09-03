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Российские военные в Курской области прикрываются детьми

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  • 3.09.2024, 15:36
  • 2,460
Российские военные в Курской области прикрываются детьми

Устроили казарму в помещении школы.

В Курской области в городе Курчатов российские военные расположились в помещении школы, устроив там казарму, пишет apostrophe.ua.

Видео опубликовал в TikTok пользователь с ником russian_bigbear. Отмечено, что снято оно было 2 сентября.

«Россия всегда прикрывалась детьми», «А потом слезливый репортаж о том, как ракета по школе попала?», - пишут комментаторы.

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