Российские военные в Курской области прикрываются детьми

Российские военные в Курской области прикрываются детьми4
- 3.09.2024, 15:36
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Устроили казарму в помещении школы.
В Курской области в городе Курчатов российские военные расположились в помещении школы, устроив там казарму, пишет apostrophe.ua.
Видео опубликовал в TikTok пользователь с ником russian_bigbear. Отмечено, что снято оно было 2 сентября.
«Россия всегда прикрывалась детьми», «А потом слезливый репортаж о том, как ракета по школе попала?», - пишут комментаторы.
😏Місто Курчатов. Російські військові прикриваються дітьми: з школи зробили казарму, в одному класі йде урок, в іншому - отдихают защітнікі. pic.twitter.com/EPZJCwRC7x— Людмила 🇺🇦 (@LdMila810824) September 2, 2024