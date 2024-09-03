Как украинским беспилотникам удается обходить российскую систему ПВО 3.09.2024, 16:12

Рассказал командир спецподразделения ударных дронов ВСУ.

Российская система ПВО не способна защитить от беспилотников даже Москву. Об этом сегодня, 3 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал командир спецподразделения ударных дронов «Белый орел» Валерий Боровик.

Он отметил, что Россия не готовилась к войне на своей территории, а планировала победным маршем зайти в Киев за короткий период времени.

«Поэтому системы ПВО остались на прежнем уровне, еще советском, до развала Советского Союза. Насколько они сильно развивались, мы видим сейчас. С другой стороны, ни одна страна мира не сможет обеспечить защитой все свои объекты, особенно невоенные, допустим, заводы, которые производят компоненты или же саму оборонную продукцию. Что там говорить про объекты на всей территории России, когда около Москвы и саму Москву не могут они защитить. Самые защищенные объекты — это бункеры Путина, или где там он отдыхает», — сказал Боровик.

Он подчеркнул, что любые более-менее массовые атаки является проблемой для россиян.

Боровик также рассказал, что Украина наращивает возможности производства и применения дронов.

«Не только количественно, но и качественно. По дальности — мы можем увеличивать дальность до 2 тыс. километров, по маневренности, по количеству, масса боеголовок и так далее… Одним словом, есть куда идти, есть с чем идти, если будет нормальная кооперация производителя, военного и государства, которое финансирует это, то мы можем расширять и бить уже сотнями, я не говорю про тысячи пока, сотнями дронов по тем объектам, которые помогают агрессии нашего врага против Украины», — сказал командир спецподразделения ударных дронов «Белый орел».

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