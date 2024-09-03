ВСУ разбили российский штурм под Красногоровкой нестандартным способом

ВСУ разбили российский штурм под Красногоровкой нестандартным способом1
- 3.09.2024, 16:25
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Появилось видео.
59-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени Якова Гандзюка совместно с 21-м отдельным батальоном специального назначения из состава Президентской бригады остановила механизированный штурм оккупантов на южных окрестностях Красногоровки с помощью нестандартного минирования.
Как пишет «Диалог», об этом рассказал боец ВСУ Андрей Серган.
Из семи единиц техники, которые отправились на штурм, сбежать смогли всего три, рассказал боец. В ходе боя на минировании взорвался главный танк врага, оснащенный современным российским тралом «ТМТ-К».
Это привело к остановке штурмовой колонны и ее дальнейшему уничтожению.
Осинтеры определили место событий как юго-западные окраины Красногоровки.