закрыть
3 сентября 2024, вторник, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили российский штурм под Красногоровкой нестандартным способом

1
  • 3.09.2024, 16:25
  • 5,082
ВСУ разбили российский штурм под Красногоровкой нестандартным способом

Появилось видео.

59-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени Якова Гандзюка совместно с 21-м отдельным батальоном специального назначения из состава Президентской бригады остановила механизированный штурм оккупантов на южных окрестностях Красногоровки с помощью нестандартного минирования.

Как пишет «Диалог», об этом рассказал боец ВСУ Андрей Серган.

Из семи единиц техники, которые отправились на штурм, сбежать смогли всего три, рассказал боец. В ходе боя на минировании взорвался главный танк врага, оснащенный современным российским тралом «ТМТ-К».

Это привело к остановке штурмовой колонны и ее дальнейшему уничтожению.

Осинтеры определили место событий как юго-западные окраины Красногоровки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин