Украина заявила о разработке ракет и дронов с дальностью 1,5 тысячи км 2 3.09.2024, 18:47

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Они уже использовались для ударов по России.

Украина обладает беспилотниками и ракетами собственного производства с дальностью полета 1,5 тысячи километров, заявил украинский министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью CNN. По его словам, эти снаряды уже использовались для ударов по России. Других подробностей Камышин не раскрыл.

27 августа президент Владимир Зеленский говорил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. При этом каких-либо деталей глава государства не привел, сославшись на секретность.

За несколько дней до этого Зеленский сообщил об успешном запуске украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляница». В соцсети X он опубликовал видео, на котором было показано, как выглядит ракета. «Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения — российским самолетам на военных аэродромах», — отметил тогда президент.

Во времена СССР у Украины были мощности по производству военной ракетной техники. В частности, баллистические ракеты производились на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

ВСУ обстреливают военные и энергетические объекты на территории РФ в ответ на полномасштабное вторжение и регулярное уничтожение российской армией критической гражданской инфраструктуры Украины. От украинских атак страдают не только приграничные территории, но и регионы, находящиеся на значительном удалении от границы.

Так, 28 августа беспилотники впервые атаковали Кировскую область. Удар был нанесен по складу с нефтепродуктами в городе Котельнич, который находится в 1250 км от украинской границы. 21 августа украинские дроны впервые ударили по поселку Высокий в Мурманской области. Налет на этот населенный пункт, находящийся за полярным кругом, стал рекордным по дальности с начала войны — 1850 км до границы с Украиной. Целью украинских БПЛА был военный аэродром Оленья.

Предыдущий рекорд — 1800 км — ВСУ установили в конце мая, когда атаковали Орск в Оренбургской области, где расположена радиолокационная станция раннего предупреждения о ядерном ударе (РЛС «Воронеж»). До этого самой дальней целью украинских беспилотников был объект в городе Салават Республики Башкортостан, который находится в 1660 км от российско-украинской границы. В апреле украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий Нижнекамска — 1200 км от границы.

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