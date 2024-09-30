закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Франции будут судить Марин Ле Пен

3
  • 30.09.2024, 13:20
  • 2,408
Во Франции будут судить Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

По делу об отмывании денег Европарламента.

Французский ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и другие лидеры Национального объединения 30 сентября предстанут перед судом по обвинению в хищении денег Европейского парламента путем фиктивного трудоустройства, пишет The Guardian.

В Париже состоится суд над партией «Национальное объединение», девятью бывшими депутатами Европарламента вместе с Ле Пен и вице-президентом партии Луи Алио. Также на суде должны присутствовать пресс-секретарь Жюльен Одуль и четыре сотрудника «Национального объединения». 

Первые сообщения о возможных злоупотреблениях поступили в 2015 году. В системе фиктивного трудоустройства в «Национальном объединении» были найдены контракты помощников парламентов, которые заключили между 2004 и 2016 годами. По словам прокуроров, помощники на самом деле работали только на партию за пределами парламента.

«Многие из них не смогли описать свою повседневную работу, а некоторые никогда не встречались со своим якобы боссом-евродепутатом и не переступали порог здания парламента», - говорится в обвинении.

В The Guardian добавляют, что охранник, секретарь, руководитель аппарата Ле Пен и графический дизайнер были наняты под фальшивыми предлогами.

Из-за такого злоупотребления государственными средствами нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро, 10 лет заключения и 10-летний запрет занимать государственные должности. В издании отметили, что это может стать фатальным для Марин Ле Пен, которая надеется стать президентом Франции в 2027 году.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников