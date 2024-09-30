Во Франции будут судить Марин Ле Пен

Во Франции будут судить Марин Ле Пен3
- 30.09.2024, 13:20
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По делу об отмывании денег Европарламента.
Французский ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и другие лидеры Национального объединения 30 сентября предстанут перед судом по обвинению в хищении денег Европейского парламента путем фиктивного трудоустройства, пишет The Guardian.
В Париже состоится суд над партией «Национальное объединение», девятью бывшими депутатами Европарламента вместе с Ле Пен и вице-президентом партии Луи Алио. Также на суде должны присутствовать пресс-секретарь Жюльен Одуль и четыре сотрудника «Национального объединения».
Первые сообщения о возможных злоупотреблениях поступили в 2015 году. В системе фиктивного трудоустройства в «Национальном объединении» были найдены контракты помощников парламентов, которые заключили между 2004 и 2016 годами. По словам прокуроров, помощники на самом деле работали только на партию за пределами парламента.
«Многие из них не смогли описать свою повседневную работу, а некоторые никогда не встречались со своим якобы боссом-евродепутатом и не переступали порог здания парламента», - говорится в обвинении.
В The Guardian добавляют, что охранник, секретарь, руководитель аппарата Ле Пен и графический дизайнер были наняты под фальшивыми предлогами.
Из-за такого злоупотребления государственными средствами нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро, 10 лет заключения и 10-летний запрет занимать государственные должности. В издании отметили, что это может стать фатальным для Марин Ле Пен, которая надеется стать президентом Франции в 2027 году.