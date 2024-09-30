Путин подписал указ об осеннем призыве в армию РФ
- 30.09.2024, 13:41
Сколько людей планируют набрать.
В понедельник, 30 сентября, Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва граждан РФ на военную службу с 1 октября по 31 декабря.
Российский диктатор отдал приказ призвать на службу 133 тысячи срочников в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву.
Путин также дал приказ осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.