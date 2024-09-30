Российский оккупант пожаловался на беспредел командования 6 30.09.2024, 17:05

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Пьяный командир регулярно отправляет на убой «пушечное мясо».

В Сети появилось видео, на котором российский оккупант передает тревожное сообщение с фронта перед очередным штурмом позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент видео опубликован Телеграм-каналом «Украина 365».

Военнослужащий, нервно куря, рассказывает о тяжелой обстановке на линии фронта и несправедливости командования.

На видео оккупант заявляет, что уже три российских группы отправлялись на заданные позиции и до сих пор не вернулись. Он предполагает, что новый штурм закончится их гибелью, и признается, якобы, по всей вероятности, его группа тоже не вернется. По его словам, командир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно отправляет солдат на штурмы, которые заканчиваются гибелью личного состава. Несмотря на это, солдаты продолжают выполнять приказы и идти в наступление, после чего пропадают и перестают выходить на связь.

Внимание! Ненормативная лексика!

«Три группы уже уходили туда. И мы четвертая группа, и уже те три группы не выходят до сих пор на связь, так что там по любому нам конец. Мы уже, наверное, не вернемся», – говорит он в своем предсмертном обращении.

Видео является еще одним свидетельством тяжелого морального состояния российских войск, участвующих в боевых действиях на территории Украины, а также продолжающихся нарушений среди командного состава.

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